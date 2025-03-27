Коли зміняться ставки

У коментарі для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що з 4 квітня набуде чинності зміна ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами – вона сягне 19%. Таким чином, процес зростання ставок за гривневими вкладами набуде формальних ознак.

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Крім того, процес поступового зростання дохідності гривневих депозитів триває з грудня: відколи НБУ збільшив облікову ставку та інші монетарні інструменти.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Разом з тим саме березневе рішення Монетарного комітету регулятора стало справжнім поштовхом для більш активного перегляду банками дохідності власних депозитних програм, особливо тривалість від 6 місяців до 1 року.

Замотаєв додає, що порівняно з початком року ставки за гривневими вкладами зросли в середньому на 1 – 1,5 відсоткового пункти.

Наразі середні ставки мають такий вигляд:

Ультракороткі вклади терміном 3 – 6 місяців – 12,5 – 13% річних.

Вклади на термін 6 – 9 місяців – 13,5 – 14,5% річних.

Вклади на термін 9 – 12 місяців – 13 – 13,5% річних.

Вклади на термін 1 рік – 13 – 13,5% річних.

Наразі всі види вкладів "працюють" на клієнта попри те, що інфляція досі "дошкуляє" економіці (до кінця першого півріччя вона може скласти 13 – 15% рік до року). Зауважу, що рішення Нацбанку про збільшення ставки за депсертифікатами має на меті стимулювати банки до більш активного розвитку депозитів з особливим акцентом саме на ультракоротких вкладах,

– каже банкір.

Отже, у квітні ставки за такими депозитами щонайменше можуть вберегти кошти вкладника від знецінення.

Які терміни вкладу будуть найбільш конкурентними

Вклади терміном 6 – 9 місяців

На думку Замотаєва, найбільш конкурентними будуть вклади терміном 6 – 9 місяців та на 1 рік. Такі депозити дають майже тотожну прибутковість, що дає громадянам можливість вибору залежно від власних потреб і цілей.

Вклади на 6 – 9 місяців можуть зацікавити тих клієнтів, що, по-перше, сподіваються по завершенню терміну вкладу знову покласти кошти на депозит, але вже за більшими відсотками. А, по-друге, такі депозити будуть корисні тим, хто цілеспрямовано хоче покласти гроші на коротший термін,

– додає Дмитро Замотаєв.

Вклади терміном на 1 рік

Тут головним стимулом для вкладника може стати те, що за прогнозами у другому півріччі інфляція суттєво загальмує, а в кінці року складе 8 – 9% рік до року. А в планах НБУ – повернутися до 5% інфляції.

За такого перебігу подій цілком можливо, що саме зараз найвищі ставки за депозитами, а другій половині року вони поволі почнуть скорочуватися,

– зауважує пан Дмитро.

Таким чином, наступного тижня варто очікувати до депозитного пожвавлення банків, що зможуть запропонувати досить вигідні умови для розміщення коштів на гривневих вкладах.

Зверніть увагу! Очікується, що максимальні ставки за гривневими вкладами, особливо терміном 6 – 9 місяців та 1 рік можуть сягнути 17% річних.