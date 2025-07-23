Що краще купувати: долар чи євро?

Експерти радять поділити суму своїх заощаджень на кілька світових валют, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

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Я рекомендую тримати заощадження в різних валютах. Є загальна тенденція на послаблення долара. Однак ми не спостерігаємо його піке, тому відсоток долара в загальному переліку заощаджень можна зменшити. Але не набагато, десь на 20%,

– каже експерт Ілля Несходовський.

За його словами, окремо скуповувати євро сенсу немає. Воно може знадобитися хіба у разі виїзду за кордон та потреби розраховуватися в Європі готівкою. Ближче до осені євро може сильно подешевшати, це спричинить часткову втрату заощаджень.

Якщо ж ви турбуєтесь щодо коливань долара та євро, то альтернативою є облігації внутрішньої державної позики. Там дохідність становить 14-15% річних, що дозволяє розглядати облігації як потенційне джерело доходу.

Який курс долара та євро?

Станом на ранок 23 липня стало відомо, як змінилися курси валют. Купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (без змін проти 22 липня) та продаж по 42 гривні (-5 копійок). Купівля євро проходить по 48,50 гривні (+8 копійок), продаж – по 49,22 гривні (+16 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку:

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (+2 копійки), а продати по 41,78 гривні (+2 копійки).

(+2 копійки), а продати (+2 копійки). Купівля євро по 48,90 гривні (+9 копійок), а продаж по 49,15 гривні (+13 копійок).

По скільки курс в обмінниках:

Станом на 22 липня, долари купують у середньому по: 41,03 гривні (-28 копійок), а продають по 41,86 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-28 копійок), а продають (+3 копійки), за даними finance.ua. Станом на 23 липня, Євро купують по 48,45 гривні (-17 копійок), а продають по 49,40 гривні (+6 копійок).

Експерт Тарас Лєсовий додає, що за його спостереженнями, понад 50% громадян досі тримають доларову валюту як спосіб заощадити. Крім того, він наголошує, що панічне скуповування європейської валюти на фоні її зростання, не допоможе зберегти статки чи заробити.