Про ключові драйвери здорожчання долара на готівковому ринку 24 каналу розповіла Анна Золотько, директорка департаменту казначейства Юнекс Банку.

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Чому долар дорожчає

Гривня ослабла щодо долара через девальваційні очікування. Їх викликали 2 фактори:

По-перше, останніми днями почастішали дискусії щодо повернення режиму гнучкого курсоутворення на безготівковому ринку. В тому числі через повернення мита на імпорт товарів та скасування обмежень на купівлю валюти виключно під критичний імпорт.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейства Юнекс Банку Минулий стрибок курсу на сірому готівковому ринку був безпосередньо пов'язаний із очікуваннями, що регулятор відмовиться від режиму фіксованого курсу. Схожі тенденції відслідковуються й зараз, хоча поки цей процес проходить набагато менш динамічно.

По-друге, девальваційним настроям сприяє рішення великих системних банків наблизити обмінний курс за картковими операціями до готівкового. Це спричинило як суто психологічний ефект, так і чисто утилітарний, адже валютні туристи останнім часом відігравали відчутну роль у постачанні готівкової валюти в Україну. Здорожчання валюти для них означає, що вартість готівкових євро, що потрапили на український ринок за цим каналом, також має зрости.

Яким буде курс долара цього тижня

Анна Золотько пояснює, що цього тижня готівковий ринок продовжить шукати нове рівноважне значення курсу після невеличкого стресу, який пережив через вище згадані фактори. Проте, яким буде цей курс, неможливо сказати. Це багато в чому залежить від інформаційного поля:

Якщо інформаційне поле щодо скасування фіксованого курсу буде спокійним та ринок не отримає додаткових сигналів, скоріш за все курс знаходитиметься в межах коридору 36 – 38,5 гривні за долар . Та після досягнення пікових позначок може навіть трохи скоректуватися донизу.

. Та після досягнення пікових позначок може навіть трохи скоректуватися донизу. В іншому випадку банкірка не виключає, що курс може вийти за межі вказаного діапазону щонайменше тимчасово.

Курс долара на готівковому ринку

Курс долара подорожчав до 36,50 гривні (продаж) / 37,50 гривні (купівля) в українських банках. На чорному ринку курс теж суттєво виріс. Купують по 37 гривень, а продають по 37,33 гривні.

Зазначимо також, що курс євро практично зрівнявся з курсом долара. Чому так сталося, детально розповідає в нашому матеріалі Євро і долар зрівнялися вперше за 20 років: що відбулося.

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