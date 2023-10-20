У пресслужбі Львівської міської ради повідомили, що призупиняють постачання опалення від сьогодні, з 20 жовтня. Там пояснили, чому це потрібно, зокрема, щоб уникнути перегрівів.
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Відповідно до прогнозу погоди, маємо суттєве підвищення температури зовнішнього повітря. Відтак, щоб не було перегрівів і нераціонального використання газу, подачу опалення від сьогодні призупиняємо,
– повідомив Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ради.
Коли відновлять теплопостачання
У міськраді повідомили, що відновити теплопостачання планують з наступного тижня. Все буде залежати від температурних показників.
Офіційно опалювальний сезон у Львові розпочався з понеділка, 16 жовтня.
Опалювальний сезон в Україні
Стандартна дата початку опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.
Більшість великих міст України ухвалили про початок опалювального сезону на цьому тижні. Зокрема, у Києві він розпочався 16 жовтня.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%.