У пресслужбі Львівської міської ради повідомили, що призупиняють постачання опалення від сьогодні, з 20 жовтня. Там пояснили, чому це потрібно, зокрема, щоб уникнути перегрівів.

Дивіться також Опалювальний сезон в Україні: у яких містах уже ввімкнули тепло

Відповідно до прогнозу погоди, маємо суттєве підвищення температури зовнішнього повітря. Відтак, щоб не було перегрівів і нераціонального використання газу, подачу опалення від сьогодні призупиняємо,

– повідомив Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ради.

Коли відновлять теплопостачання

У міськраді повідомили, що відновити теплопостачання планують з наступного тижня. Все буде залежати від температурних показників.

Офіційно опалювальний сезон у Львові розпочався з понеділка, 16 жовтня.

Опалювальний сезон в Україні

Стандартна дата початку опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Більшість великих міст України ухвалили про початок опалювального сезону на цьому тижні. Зокрема, у Києві він розпочався 16 жовтня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%.