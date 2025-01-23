Найбільше криптобіржа світу підтримала мемкоїн Трампа: що це означає

Напередодні своєї інавгурації Дональд Трамп здивував світ запуском власної криптовалюти. Його монету уже підтримала найбільша криптобіржа світу.

Найбільша криптобіржа світу оголосила лістинг мемкоїна Трампа

Найбільша криптобіржа у світі оголосила про офіційний лістинг мемкоїна $TRUMP на своїй платформі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Binance. Криптобіржа заявляла про свою готовність щодо додавання цієї монета на свою платформу майже відразу після її запуску.

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Як правило, лістинг – це важлива подія, яка може вплинути на вартість криптовалюти на ринку. Це пов'язано з такими причинами:

Оголошення про лістинг може спровокувати хвилю оптимізму серед учасників ринку (інвестори, трейдери), а також тимчасово збільшити як попит на монету, так і її ціну.

Після лістингу монета стає доступна для більшої кількості користувачів, а завдяки активній торгівлі ліквідність монети зростає. Як результат, це призводить до збільшення того ж попиту на монету, що позитивно впливає на ціну та об'єм торгів.

Що таке лістинг Це процес додавання цифрового активу на біржу криптовалют або торгову платформу. Перш ніж криптовалюта стає доступною для купівлі та продажу, вона повинна пройти складну процедуру перевірки, що також є частиною лістингу.

Торгівля парою TRUMP/USDT стартує 23 січня 2025 року 0 13:00 за київським часом. На цю мить монета $TRUMP торгується на рівні 35,92 долара. За останні 24 години криптовалюта пожешевшала майже на 14%. Максимальна ціна монети за добу становить 42,82 долара.

Цікаві факти про мемкоїн $TRUMP: