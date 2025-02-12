Гра, якою ви не керуєте, – економіст назвав підводні камені Trump Meme Coin

Напередодні інавгурації Дональд Трамп запустив свій Meme Coin, який викликав чималий ажіотаж. Люди почали масово купувати нову криптовалюту, очікуючи величезних прибутків.

Як пояснив 24 Каналу доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, одна з причин того, що сталося, – поведінкова економіка. У конкретному прикладі вона була пов'язана з Meme Coin, але це може бути нерухомість, облігації МММ та будь-що інше.

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У чому сенс Meme Coin

Є певна ідея, навколо якої "розганяють" великі обіцянки. Наприклад, перед інавгурацією Трамп багато говорив про те, що легалізовуватиме криптовалюти. Відповідно, все це має стати грошима. А в день його вступу на посаду – перетвориться на гігантські гроші.

Тоді Трамп справді запустив Meme Coin, який дуже складно купити в Україні, потрібно реєструватися через VPN, мовляв, ти перебуваєш у США. Тоді з'являється можливість придбати іменну трампівську цифрову валюту на певних сайтах. Це робиться з огляду на те, що Meme Coin точно зростатиме в ціні.

Далі відбувається дуже стрімке зростання вартості цієї цифрової одиниці. Чому? Тому що всім здається, що Трамп вже став президентом, значить, завтра це буде вдесятеро дорожче, тому є сенс купувати сьогодні,

– пояснив економіст.

Чому Meme Coin впав у ціні

З самого початку Meme Coin належав родині Трампа. Тому вони точно заробили не тільки на комісіях, але й на первинному продажі цих одиниць. За різними оцінками було 800 мільйонів прямого заробітку.

Але в якийсь момент виявилося, що охочих купувати за такі великі гроші вже не має. Тоді замість обіцянок майбутнього зростання приходить розуміння, що все це взагалі нічого не вартувало. І починається зворотній ажіотаж – встигнути продати те, що ти купив.

Знаючи поведінкову економіку, ти не граєш у подібні ігри, бо не керуєш цим процесом. Це не ти випускаєш валюту, тому точно програєш у цій грі,

– наголосив Андрій Длігач.

Можна вкладати в криптовалюту тільки якщо на 100% переконаний в її майбутньому. Тоді людина просто накопичує свій цифровий капітал, який колись, в момент повної легалізації, буде такими самим капіталом як зараз долари чи євро.

"Але якщо ти дійсно хочеш заробляти, то заробляй, інвестуючи в бізнес, стартапи, зростання, де хоча б є фондові ринки. Це буде на користь", – додав доктор економічних наук.

У чому відмінність з Bitcoin

Все залежить від того, чим підкріплена будь-яка валюта. Наприклад, долар – це грошова одиниця, яка підкріплена обіцянками, що за неї можна буде щось купити, що якась держава стежить, щоб вона не знецінилася. Така довіра переконує людину, що долари можна накопичувати.

Те саме з Bitcoin. Є віра, бо в нього інвестують величезні корпорації. Зрештою саме вони контролюють величезну частину Bitcoin і тому зацікавлені, щоб він не знецінився,

– пояснив Андрій Длігач.

Також існування біткоїна підкріплює віра багатьох людей в те, що колись криптовалюти будуть легальним інструментом на рівні з фіатними валютами. Саме таке очікування змушує утримувати цей ресурс і навіть сприяє його подорожчанню. Особливо, коли ми чуємо, що він виросте до 200 тисяч доларів.

Це стимулює покупку Bitcoin. А якщо є бажання купити, виникає певний дефіцит. Це інструменти впливу, а все навколо – поведінкова економіка, спроба одних керувати поведінкою інших.

Нагадаємо, Трамп запустив свій Meme Coin 18 січня 2025 року. За добу він зріс на 300%. А 19 січня Meme Coin запустила дружина Трампа Меланія, обваливши ціну токена її чоловіка на 40%.