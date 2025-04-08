НБУ готує правила для крипторинку: що відомо

До осені 2025 року в Україні планують повністю врегулювати ринок віртуальних активів. Основна мета – забезпечити захист фінансової системи та інтересів громадян.

Цифрові активи та гривня

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова розповіла, що цифрові активи не повинні витісняти національну валюту, оскільки це може загрожувати макрофінансовій стабільності, передає 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

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Важливо зберегти макрофінансову стабільність, тож не можна, щоб віртуальні активи замінили собою гроші,

– пояснює Рожкова.

Катерина Рожкова навела приклад із сервісом BitCapital, щоб проілюструвати ризики необізнаності громадян у сфері криптовалют.

За її словами, деякі користувачі не до кінця розуміли, що саме роблять: вони хотіли отримати кредит, а натомість опинилися в боргах у криптовалюті – з усіма супутніми ризиками нестабільного курсу та поза межами чинного законодавства.

Зауважте! Рожкова підкреслила, що саме тому питання інформування населення є надзвичайно важливим. Вона також зазначила, що через децентралізований характер криптогаманців їхнє регулювання буде складним, а ще існує реальна загроза ухилення від сплати податків.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт базуватиметься на європейській директиві MіCA, яка передбачає жорсткі вимоги до токенів, навіть тих, що забезпечені реальними активами. Зокрема, таке забезпечення повинно зберігатися на території Європейського Союзу, щоб токен визнавався легітимним.

Рожкова пояснила, що в країнах ЄС ринок віртуальних активів регулюється комплексно: центральні банки відповідають за токени, прив’язані до валют, а фінансові регулятори або міністерства фінансів – за решту активів.

Зауважте! За аналогічним принципом планують діяти й в Україні: разом із міжнародними партнерами буде чітко визначено, хто саме відповідатиме за той чи інший сегмент ринку.