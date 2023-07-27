НБУ суттєво покращив прогноз щодо інфляції: що сприятиме зниженню цін

У НБУ заявили про позитивні зрушення у українській економіці. У майбутньому Україна зможе контролювати рівень інфляції. Чи чекати українцям зниження цін зараз, розповідають експерти.

Чи буде зниження цін з 1 серпня

Споживча інфляція знизила свої темпи майже вдвічі: з 26 до 12,8%. Це більше ніж очікували НБУ.

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Стабілізація гривневого курсу відбулася шляхом:

збільшення привабливості гривневих активів;

сповільнення загальної інфляції;

уникнення монетарного фінансування бюджету цього року.

Зниження цін НБУ не передбачає. А от сповільнення збільшення вартості товарів – цілком вірогідна перспектива.

Коли відбудеться здешевлення товарів

Мова іде про загальні тенденції, а не конкретні товари побутового вжитку.

Не дивлячись на загальні позитивні прогнози, українцям варто розуміти, що у майбутньому рівень інфляції буде знижуватись значно повільнішими темпами. Це пов'язано з зниженням ефекту порівняння довоєнного рівня оподаткування пального та унормуванням підвищеної вартості цін на електроенергію.

У червні плата за електроенергію зросла до 2, 64 гривні за кіловат-годину.

На погіршення цінової динаміки також вплинув теракт, який вчинила Росія на Каховській ГЕС. Знищення української інфраструктури загалом сильно погіршує економічну ситуацію в Україні.

Згідно із прогнозами НБУ у 2024 році рівень інфляції знизиться до 8,5% , а в 2025 – до 6%.

Українцям варто чекати позитивних зрушень. Налагодження експорту, зокрема через морські шляхи допоможе наповнювати ефективно бюджет, а допомога країн Заходу дозволить українській економіці поступово відновлюватись. Звичайно, усі позитивні тенденції прямо пов'язані з перемогами України на фронті.