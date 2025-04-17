НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Нацбанку прийняло рішення залишити незмінною облікову ставку. З 18 квітня вона надалі буде на рівні 15,5%. Це сприятиме стійкості валютного ринку та сповільненню інфляції.

Що з рівнем облікової ставки

Під час пресбрифінгу голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що рішення про збереження облікової ставки не лише сприятиме стійкості ринку валют, але й збереже контроль над інфляційними очікуваннями та поступово сповільнюватиме інфляцію до 5%, передає 24 Канал.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Враховуючи значний рівень невизначеності, що в останні місяці лише посилився, НБУ гнучко реагуватиме на зміни в балансі ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань.

Пишний додав, що НБУ буде готовий ужити додаткових монетарних заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань.

Нагадуємо! У грудні 2024 року регулятор підняв ставку до 13,5% у відповідь на розвиток інфляційних процесів, а у січні 2025 року – до 15,5%.