Скільки нафти експортував Казахстан до Німеччини
Нафту до Німеччини експортувала компанія "Тенгізшевройл" (ТШО). Обсяг постачань у травні становив близько 100 000 тонн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Еnkorr.
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- Загалом із січня по травень Казахстан експортував до німецького нафтопереробного заводу у місті Шведт 767 000 тонн нафти.
- Минулого року до Німеччини за той же період надійшло 520 000 тонн казахстанської нафти.
Важливо! Казахстан планує збільшити постачання нафти до Німеччини цього року до 2 мільйонів тонн з 1,5 мільйона, які країна експортувала у 2024 році.
Як Казахстан нарощує експорт нафти
Головним маршрутом, яким Казахстан експортує нафту, є Каспійський трубопровідний консорціум (КТК). Втім інші напрямки відвантаження чорного золота стрімко розширюються, оскільки зростає виробництво на величезному родовищі Тенгіз.
- До травня Казахстан експортував сировину трубопроводом "Дружба" лише з родовищ Кашаган і Карачаганак.
- Як повідомляє "Казмунайгаз", загальні постачання нафти по трубопроводу "Дружба" у травні досягли 230 000 тонн, у червні очікують обсяги до 160 000 тонн.
- Усього за 5 місяців 2025 року обсяги експорту Казахстану склали 32,602 мільйона тонн нафти – це на 10% більше ніж торік за той же період.
Варто знати! Основним акціонером "Тенгізшевройл"є американська компанія Chevron (50%). До того ж частки у проєкті мають Exxon Mobil (25%), "Казмунайгаз" (20%) і російський "Лукойл" (5%).