Німеччина качає нафту через "Дружбу", але Росія тут ні до чого

У травні 2025 року Німеччина вперше отримала нафту з Казахстану нафтопроводом "Дружба". Його використовує Росія, аби постачати нафту до Центральної та Західної Європи.

Скільки нафти експортував Казахстан до Німеччини

Нафту до Німеччини експортувала компанія "Тенгізшевройл" (ТШО). Обсяг постачань у травні становив близько 100 000 тонн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Еnkorr.

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Загалом із січня по травень Казахстан експортував до німецького нафтопереробного заводу у місті Шведт 767 000 тонн нафти.

Минулого року до Німеччини за той же період надійшло 520 000 тонн казахстанської нафти.

Важливо! Казахстан планує збільшити постачання нафти до Німеччини цього року до 2 мільйонів тонн з 1,5 мільйона, які країна експортувала у 2024 році.

Як Казахстан нарощує експорт нафти

Головним маршрутом, яким Казахстан експортує нафту, є Каспійський трубопровідний консорціум (КТК). Втім інші напрямки відвантаження чорного золота стрімко розширюються, оскільки зростає виробництво на величезному родовищі Тенгіз.

До травня Казахстан експортував сировину трубопроводом "Дружба" лише з родовищ Кашаган і Карачаганак.

Як повідомляє "Казмунайгаз", загальні постачання нафти по трубопроводу "Дружба" у травні досягли 230 000 тонн, у червні очікують обсяги до 160 000 тонн.

Усього за 5 місяців 2025 року обсяги експорту Казахстану склали 32,602 мільйона тонн нафти – це на 10% більше ніж торік за той же період.

Варто знати! Основним акціонером "Тенгізшевройл"є американська компанія Chevron (50%). До того ж частки у проєкті мають Exxon Mobil (25%), "Казмунайгаз" (20%) і російський "Лукойл" (5%).