Про це повідомляє 24 канал з посиланням на постанову уряду про допомогу українцям, яка набирає чинності 1 листопада. Виплати призначаються громадянам, які раніше не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

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Частина коштів грантодавців буде передана обласним військовим адміністраціям на закупівлю продовольства, одягу, ліків, а також евакуацію громадян з небезпечних територій та облаштування місць їхнього розміщення.

Розмір одноразової допомоги складатиме:

діти й особи з інвалідністю – 3000 гривень ;

; всі інші категорії – 2000 гривень.

Як відбувається переказ коштів жителям звільнених населених пунктів:

місцеві органи влади протягом 7 днів після деокупації надають ОВА інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації, та необхідну суму коштів;

ОВА протягом 2 днів передають цю інформацію до Мінреінтеграції;

Мінреінтеграції спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів і протягом 2 днів після затвердження перераховує кошти Укрпошті;

Укрпошта протягом 5 днів проводить виплати безпосередньо людям, які мають право на виплату такої допомоги.

Також Мінінтеграції фінансуватиме гуманітарну допомогу для жителів деокупованих територій:

продукти харчування,

речі першої необхідності,

засоби гігієни,

теплий одяг на зиму.

Як будуть нараховані кошти тим, хто евакуюється:

Укрпошта на підставі відомостей Укрзалізниці за 3 дні до відправки евакуаційного потяга подає Мінреінтеграції інформацію про кількість осіб, які евакуйовуються, й орієнтовну суму коштів;

Мінреінтеграції протягом 2 днів з дня отримання подання перераховує кошти Укрпошті;

Укрпошта протягом 5 днів проводить виплати евакуйованим.

Допомога від міжнародних організацій

Українські ВПО також можуть отримати допомогу від міжнародних гуманітарних організацій. Програми підтримки для українців розробили ООН, Червоний Хрест, Міжнародна організація з міграції та інші. Що потрібно для того, щоб отримати виплати, детально розповідаємо в статті.

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