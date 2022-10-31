Нова грошова допомога для мешканців звільнених територій та переселенців: як отримати
З першого листопада мешканці деокупованих територій та українці, що евакуювались із небезпечних населених пунктів, зможуть отримати нову грошову допомогу.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на постанову уряду про допомогу українцям, яка набирає чинності 1 листопада. Виплати призначаються громадянам, які раніше не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
Читайте також Паспорт, репутація і квиток в кіно: як використовуватимуть NFT у майбутньому
Частина коштів грантодавців буде передана обласним військовим адміністраціям на закупівлю продовольства, одягу, ліків, а також евакуацію громадян з небезпечних територій та облаштування місць їхнього розміщення.
Розмір одноразової допомоги складатиме:
- діти й особи з інвалідністю – 3000 гривень;
- всі інші категорії – 2000 гривень.
Як відбувається переказ коштів жителям звільнених населених пунктів:
- місцеві органи влади протягом 7 днів після деокупації надають ОВА інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації, та необхідну суму коштів;
- ОВА протягом 2 днів передають цю інформацію до Мінреінтеграції;
- Мінреінтеграції спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів і протягом 2 днів після затвердження перераховує кошти Укрпошті;
- Укрпошта протягом 5 днів проводить виплати безпосередньо людям, які мають право на виплату такої допомоги.
Також Мінінтеграції фінансуватиме гуманітарну допомогу для жителів деокупованих територій:
- продукти харчування,
- речі першої необхідності,
- засоби гігієни,
- теплий одяг на зиму.
Як будуть нараховані кошти тим, хто евакуюється:
- Укрпошта на підставі відомостей Укрзалізниці за 3 дні до відправки евакуаційного потяга подає Мінреінтеграції інформацію про кількість осіб, які евакуйовуються, й орієнтовну суму коштів;
- Мінреінтеграції протягом 2 днів з дня отримання подання перераховує кошти Укрпошті;
- Укрпошта протягом 5 днів проводить виплати евакуйованим.
Допомога від міжнародних організацій
Українські ВПО також можуть отримати допомогу від міжнародних гуманітарних організацій. Програми підтримки для українців розробили ООН, Червоний Хрест, Міжнародна організація з міграції та інші. Що потрібно для того, щоб отримати виплати, детально розповідаємо в статті.Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.