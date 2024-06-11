Націоналізація Ocean Plaza: чому новий власник буде винен 200 мільйонів російському олігарху
Джерело:ВАКС
Націоналізація Ocean Plaza зупинилася на півдорозі через борг, який залишився ще з часів придбання торгівельного центру. Якщо центр таки приватизують, новий власник буде мати заборгованість перед путінським олігархом Аркадієм Ротенбергом.
Звідки в Ocean Plaza борг на 200 мільйонів доларів
Формальним власником Ocean Plaza було українське ТОВ "ІС Либідь". Гроші для придбання Ocean Plaza товариство отримало від материнської Ethoder Investments Limited у кредит.
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Сума кредиту становила 150 мільйонів доларів, з процентною ставкою 20% річних у доларах. Як заставу для забезпечення цієї угоди використали майбутній об’єкт нерухомості. Хто був власником компанії Ethoder тоді, невідомо, але зараз ця компанія належить Ротенбергам.
Як відомо, Ротенбергам належить 66,65% у статутному капіталі ТОВ "ІС "Либідь".
Що відомо про борг Ocean Plaza
- Вищий антикорупційний суд встановив, що з 2013 по 2020 рік ТОВ "ІС Либідь" виплатило 249,8 мільйонів доларів відсотків.
- Унаслідок цього держава недоотримала понад 61 мільйон доларів податків.
- Весь цей час виплачували лише відсотки, залишаючи основну суму заборгованості незмінною, щоб виводити прибуток на офшори на Кіпрі.
Минулого року Вищий антикорупційний суд прийняв історичне рішення і зробив перший крок до націоналізації Ocean Plaza. Втім, націоналізація корпоративних прав ТОВ "ІС "Либідь"" зробила державу боржником Ротенберга на суму понад 200 мільйонів доларів (150 мільйонів доларів кредиту і ще понад 50 мільйонів доларів відсотків).
Чи можна щось зробити з боргом
Щоб Ротенберг дійсно позбувся Ocean Plaza як активу і не зміг через суд вимагати від держави борг, Мін'юст і Фонд держмайна повинні здійснити кілька кроків:
- подати позов про вилучення в дохід держави права вимоги за кредитом до компанії, яка на 50% належить державі;
- після цього борг буде списаний, на торги виставляється чиста юрособа без боргів, і тільки тоді можна буде говорити про справедливі ринкові умови аукціону з приватизації.
Як розповіло 24 Каналу джерело, знайоме з ситуацією, Мін'юст упродовж двох років не подавав позов про стягнення. Однак, 11 червня позов таки був поданий.
У Фонду держмайна є ще кілька варіантів вирішення цієї проблеми:
- Виставити на аукціон "неочищений" актив, дозволивши новим власникам ТРЦ самостійно розбиратися з боргами перед Ротенбергами.
- Очистити актив шляхом застосування санкцій щодо кредиту і стягнення прав вимоги в дохід держави за рішенням суду.
- Внести державою права вимоги за іпотекою до статутного капіталу ТОВ "ІС Либідь".