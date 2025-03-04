Як може змінитися облікова ставка у березні

Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що 6 березня НБУ може підвищити облікову ставку на 0,5 – 1 відсотковий пункт – до 15 – 15,5%.

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Очікується, що регулятор дзеркально змінить у такому випадку ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої формуються ставки за гривневими депозитами.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Ставка за 3-місячними депсертифікатами може скласти 17,5 – 18%.

Замотаєв заявляє, що для зміни облікової ставки є кілька вагомих причин.

По-перше, як і прогнозувалося, рівень інфляції залишається досить потужним;

У січні індекс споживчих цін зріс на 1,2%, у лютому, за попередніми даними, – на 1 – 1,5%. А у річному вимірі інфляція складає в середньому 13 – 14%. Крім того, у найближчі 2 – 3 місяці інфляція залишатиметься досить відчутною – 13 – 15% рік до року.

По-друге, такий крок дасть змогу дещо зміцнити гривню, пригальмувати споживчі ціни та позитивно позначитися на курсових коливаннях на валютному ринку;

Нагадаю, що протягом 2 місяців 2025 року офіційний курс долара знизився в середньому на 1,4%: з 42,02 гривні станом на 1 січня до 41,43 гривні станом на 1 березня. На мій погляд, стабілізація на валютному ринку почасти є наслідком монетарної політики НБУ.

По-третє, зараз Україна перебуває у "тамбурі" змін;

Україна опинилася в стані політичної, "воєнної" невизначеності, що може негативно позначитися на економічних процесах та соціальних настроях. Тому такий крок можна розцінювати, як своєчасну "страховку" від можливих кризових явищ.

Більшість громадян хвилює питання, як зміна облікової ставки вплине на ставки за депозитами. Зауважу, що процес зростання депозитних ставок триває після січневої корекції облікової ставки та інших монетарних інструментів і він вочевидь продовжиться,

– додає Замотаєв.

Очікується, що середнє зростання ставок за депозитами залежно від терміну розміщення коштів складе 0,5 – 1 відсотковий пункт.

Якими будуть середні ставки

Як прогнозує Замотаєв, відповідно до кінця березня цілком можливо, що середні ставки складуть:

Ультракороткі депозити терміном 3 – 6 місяців – 11,5 – 12% річних.

Депозити від 9 місяців до 1 року – 12,5 – 13% річних.

Вклади терміном 6 – 9 місяців – 15 – 16% річних.

Вклади на термін від 1 року і довше – 15 – 16% річних.

На мій погляд, регулятор проводить досить зважену та ефективну м’яку монетарну політику, адже відсутні різкі зміни: нагадаю, що у грудні та січні - облікова ставка була збільшена з 13% до 14,5%,

– каже банкір.

Крім того, за словами Замотаєва, залежно від економічних, воєнних та геополітичних умов до червня облікова ставка потенційно може зрости до 16%.

Зауважте! За даними Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс", з початку повномасштабної війни та до 6 березня 2025 року НБУ змінював облікову ставку 11 разів. Рекордне значення ставки у 25% діяло з 3 червня 2022 року по 28 липня 2023 року. У липні 2023 року облікову ставку знизили до 22%, а у вересні 2023 року – до 20%.