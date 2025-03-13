Обшуки вдома у моделі OnlyFans

Далі вона дійшла до Бюро економічної безпеки, передає 24 Канал з посиланням на Економічну правду.

Читайте також Декриміналізація порно: правоохоронний комітет Ради підтримав за основу законопроєкт

Так одна з моделей, у якої відбулися обшуки, представилася "громадянкою С" та повідомила, що 11 березня до її будинку завітали слідчі Національної поліції. Події відбулися у Харкові.

У розпорядженні редакції УП є копія ухвали суду, де йдеться про те, що обшуки відбуваються за справою, які порушена за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу. А це ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів з отриманням доходу у великому розмірі.

Дівчина розповіла, що поліціянти забрали ноутбук чоловіка, флешки та 200 тисяч доларів, які були у будинку. І ці кошти вона планувала обміняти на гривню для сплати податків за 2023 рік, зокрема завчасно домовилася з банком про обмін грошей.

Громадянка С” сказала, що має таке враження, що “вони прослуховували розмови, бо знали, коли потрібно прийти, щоб гроші були вдома". Водночас на її прохання не арештовувати кошти слідчі ніби-то запропонували заплатити близько половину цієї суми (100 тисяч доларів) як хабар.

Зокрема в ухвалі суду йдеться про те, що дівчину підозрюють у пропозиціях щодо роботи жінкам, “що полягає у веденні листування та створення контенту порнографічного характеру з подальшим розповсюдженням вищезгаданого контенту у м. Харкові через мережу Інтернет". Дівчина ж заперечує, що використовує найману працю.

Згідно з її слів, під час обшуку слідчий показав їй та її чоловіку список осіб, щодо яких правоохоронці вже збирають докази у справах про виготовлення порно. Громадянка С. додала, що він гортав цей список і "просто не закінчувався".

Дівчина зазначила, що під час обшуків слідчий сказав, що щодо більшості моделей OnlyFans, які знаходяться у Харкові, правоохоронці вже зібрали достатньо доказів. Мовляв, вони вже ніби-то здійснили "контрольні закупівлі" контенту.

Зауважте! ЕП звернулася до пресслужби Нацполіції з проханням надати коментар щодо ситуації, але станом на момент виходу матеріалу відповіді не отримала.

Як Нацполіція могла дізнатися про моделей OnlyFans

За словами "громадянки С.", ймовірно, що поліція могла отримати дані щодо обсягів заробітків. Ці дані українська податкова отримала ще восени 2024 року.

За рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало й Бюро економічної безпеки. Воно почало проводити обшуки у моделей, які заробили найбільше грошей, серед яких тоді була й "громадянка С.".

ЕП пише, що отримала копію повістки на допит, яку БЕБ відправила іншій моделі OnlyFans. У цієї дівчини Бюро економічної безпеки встигло провести обшук та вилучити майно.

У повістці формальною підставою слідчих дій є розслідування правопорушення за статтею 301 ККУ (а це не є у підслідності БЕБ). Коментуючи цю ситуацію у БЕБ заявили, що громадянки, яких там допитували, просто "неправильно зрозуміли".

Після того, як історія з обшуками у моделей OnlyFans стала публічною, БЕБ ніби то неформально погодилася не продовжувати слідчих дій доти, доки в Україні не ухвалять законопроєкт про декриміналізацію порно,

– йдеться у матеріалі.

Цікаво! Про існування такої домовленості виданню ЕП повідомляли співрозмовники серед моделей OnlyFans та депутати Верховної Ради.