У ніч проти 19 травня, російські загарбники вчергове запустили по Україні ракети, безпілотники та артилерійські снаряди. Через цю атаку одна з ТЕС групи ДТЕК (диверсифікованого енергетичного холдингу) припинила виробництво електроенергії.

Дивіться також Внаслідок обстрілів тисячі українців без світла: яка ситуація в енергосистемі 19 травня

Що відомо

Власне, руйнувань зазначи саме магістральні лінії. Вони забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС ДТЕК Енерго.

Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії. Енергетики активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з "Укренерго",

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що у травні генеруючі підприємства ДТЕК Енерго російські загарбники атаковані тричі, а з вересня 2022 року – аж 33 рази.

Зверніть увагу! Очевидно, через цю атаку могли виникнути проблеми з електроенергією в жителів різних регіонів. Фахівці закликають людей менше використовувати електроприлади, зокрема, у вечірній час. Це може допомогти уникнути застосування графіків планових відключень.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка 24 Каналу

Як розумно користуватись електроприладами / Картинка 24 Каналу

Атака 19 травня: коротко про наслідки

На Запоріжжі внаслідок артилерійського обстрілу було знеструмлено 8 населених пунктів – близько 4,7 тисячі споживачів залишилися без світла.

У Донецькій області через цю атаку без електроенергії залишились 7 населених пунктів – у них проживає орієнтовно 10,2 тисячі споживачів.

У Львівській області уламок одного з БпЛА впав на об'єкт енергетичної інфраструктури, через що світла не було в жителів одного з населених пунктів.

Разом з тим з відсутністю електроенергії могли стикатись мешканці Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Київської та інших областей.



Як підготуватись на випадок відключення світла / Зображення 24 Каналу



Як правильно користуватись свічками / інфографіка 24 Каналу