У ніч проти 19 травня, російські загарбники вчергове запустили по Україні ракети, безпілотники та артилерійські снаряди. Через цю атаку одна з ТЕС групи ДТЕК (диверсифікованого енергетичного холдингу) припинила виробництво електроенергії.
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Що відомо
Власне, руйнувань зазначи саме магістральні лінії. Вони забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС ДТЕК Енерго.
Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії. Енергетики активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з "Укренерго",
– йдеться в повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що у травні генеруючі підприємства ДТЕК Енерго російські загарбники атаковані тричі, а з вересня 2022 року – аж 33 рази.
Атака 19 травня: коротко про наслідки
- На Запоріжжі внаслідок артилерійського обстрілу було знеструмлено 8 населених пунктів – близько 4,7 тисячі споживачів залишилися без світла.
- У Донецькій області через цю атаку без електроенергії залишились 7 населених пунктів – у них проживає орієнтовно 10,2 тисячі споживачів.
- У Львівській області уламок одного з БпЛА впав на об'єкт енергетичної інфраструктури, через що світла не було в жителів одного з населених пунктів.
- Разом з тим з відсутністю електроенергії могли стикатись мешканці Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Київської та інших областей.
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