Яку пенсію отримав Цивінський?

Це стало відомо з електронної декларації Олександра Цивінського, яку подав посадовець.

У ній керівник БЕБ зазначив, що 5 березня 2026 року отримав пенсію. Втім, з даних декларації невідомо, на які основі Цивінський оформив пенсійні виплати.

Однак відома сума пенсії. Керівник Бюро вказав, що Пенсійний фонд України вже виплатив йому 318 605 гривень.

Важливо! Ще у декларації за підсумками 2024 року Цивінський не зазначав отримання пенсії.

Що відомо про призначення Цивінського?

Нагадаємо, що призначення Цивінського на посаду голови БЕБ тривало не один місяць і супроводжувалося скандалом.

24 червня 2025 року Цивінський переміг у конкурсі на посаду керівника Бюро економічної безпеки.

Кабмін мав 10 днів, аби затвердити його кандидатуру, але не зробив цього.

Уряд пояснив рішення матеріалами від СБУ, які нібито стосуються питань національної безпеки.

Виявилося, що каменем спотикання стало російське громадянство батька Цивінського. Хоча цей факт був відомий ще з 2023 року, коли він претендував на посаду голови НАБУ. Тоді він відверто пояснив: батько пішов із сім'ї ще в його дитинстві, зв'язку вони не підтримують роками. Але Кабмін це не переконало.

Уряд залишився при своїй позиції, а конкурсна комісія відмовилася подавати інші кандидатури. Ситуація із призначення голови БЕБ фактично "зависла" в повітрі.

Зрештою після тиску міжнародних партнерів 1 серпня 2025 року прем’єрка Юлія Свириденко запропонувала Цивінському пройти поліграф, щоб зняти всі питання.

Уже наступного тижня Цивінський успішно пройшов "детектор брехні", після чого уряд офіційно підтримав його кандидатуру на посаду директора БЕБ.

Зауважте! Призначення нового голови Бюро економічної безпеки було однією з умов подальшого фінансування України від МВФ.

Де раніше працював Цивінський?