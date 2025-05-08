Кому передбачений "пакунок малюка"

Батьки, у яких народилася дитина, мають право вибору між одноразовою допомогою та грошовою компенсацією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Рішення про призначення компенсації приймається ухвалюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення на підставі заяви одного з батьків, у яких народилася дитина.

У разі їх відсутності оформити допомогу можуть патронатні вихователі, прийомні батьки чи опікуни новонародженої дитини.

Важливо! Розмір грошової компенсації становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Цьогоріч ця сума має становити не менше 7 689 гривень.

Які документи необхідні

Заява про призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" із зазначенням поточного рахунку із спеціальним режимом використання відкритий в "Приватбанку";

Копія свідоцтва про народження дитини;

Посвідка на постійне (тимчасове) проживання, або посвідчення біженця, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

Копія рішення районної держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заяву та документи можна подати до виконавчого органу сільської, селищної ради, ЦНАПу.