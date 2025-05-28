Чи враховується "пакунок малюка" при призначенні субсидії

Пенсійний фонд України надав офіційні роз’яснення щодо того, як державна допомога сім’ям новонароджених малюків впливає на призначення їм субсидій, повідомляє 24 Канал.

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За інформацією ПФУ," пакунок малюка" – це одноразова допомога родинам, у яких щойно народилася дитина. Оскільки вона виплачується лише один раз, то не враховуватиметься під час призначення субсидії для домогосподарства.

Така одноразова допомога не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 22,07.2020,

– заявили у ПФУ.

Важливо! У 2025 році батьки новонароджених можуть отримати “пакунок малюка” у натуральній формі, тобто набір речей для дитини. Або ж вони можуть оформити грошову компенсацію у розмірі трьох прожиткових мінімуми для дітей віком до 6 років – 7 689 гривень.

Хто має право оформити субсидію

Субсидія – це допомога громадянам, які не можуть самостійно платити за житлово-комунальні послуги. Вона залежить від середньомісячного сукупного доходу родини на одну особу. Також мають значення норми споживання.

Оформити житлову субсидію мають право:

одна з осіб, зареєстрованих у будинку чи квартирі;

людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У такому випадку до заяви необхідно додати документи, які підтверджують проживання за певною адресою (наприклад, довідку ВПО).

неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки, за заявою опікуна;

недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку, за заявою опікуна.

Варто знати! Під час призначення субсидії враховують доходи усіх осіб, які зареєстровані у будинку чи квартирі. Якщо у складі домогосподарства чи доходах сім’ї сталися зміни, отримувачі субсидії зобов’язані повідомити про це протягом 30 днів.