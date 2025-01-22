Токен пастора Трампа

Вже наступного дня після запуску вартість токена обвалилася майже на 100%, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис пастора в Х.

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Криптовалюта $Lorenzo з'явилася на біржі в понеділок із початковою ціною 0,0002882 долара. Лідер Церкви 180, у відеозверненні на платформі Х закликав своїх прихильників підтримати його токен.

Я хочу, щоб ви змогли побачити, як політика стає явною, не тільки в молитвах за політичні збори, але ми бачимо, як ми стаємо руками й ногами Господа Ісуса Христа. Я хочу, щоб ви зробили мені послугу – пішли й купили цю монету, щоб ми могли здійснити те, до чого Бог покликав нас на нашій Землі,

– зазначив пастор.

Лоренцо Сьюелл зазначив, що кошти, отримані від продажу токена, будуть спрямовані на фінансування проєктів його служіння. За його словами, ці проєкти передбачають забезпечення транспортом, житлом, освітою та медичними послугами.

Мемкоїн втратив майже 100% вартості

Токен швидко привернув увагу інвесторів і зріс на 18,871% протягом перших двох годин. Ринкова капіталізація монети досягла 314 430 доларів, а обсяг торгів за добу становив вражаючі 38,62 мільйона доларів.

Менш ніж за 24 години токен $Lorenzo втратив 93% своєї максимальної ринкової вартості. Раніше вона сягала 4,5 мільйона доларів.

Нагадаємо! Дональд Трамп нещодавно представив власний мемкоїн, який викликав значний інтерес на ринку криптовалют. Згодом до ініціативи приєдналася і його дружина Меланія Трамп, запустивши власний токен. Запуск мемкоїна Меланії відбувся після того, як офіційна криптовалюта Дональда Трампа досягла піку ринкової капіталізації в 15 мільярдів доларів, але невдовзі втратила майже 40% своєї вартості.