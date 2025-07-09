Пенсія за вислугу років для медиків: хто може отримувати одразу два види виплат

Окремі категорії українців можуть отримувати пенсію за вислугу років та йти на відпочинок раніше. Серед них – частина медичних працівників.

Хто з медиків може вийти на пенсію за вислугу років

Пільгова пенсія за вислугу років призначається медичним працівникам, які працюють на посадах та в закладах і установах зі спеціального переліку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До цього переліку належать лікарі та середній медичний персонал незалежно від посад, а також провізори й фармацевти. Медики мають право на такі виплати незалежно від віку за наявності:

не менше 29 років спеціального стажу – у період виходу на пенсію з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року;

не менше 29,5 року спеціального стажу – у період виходу на пенсію з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2023 року;

не менше 30 років спеціального стажу – у період виходу на пенсію з 1 квітня 2024 року і надалі.

Період роботи до 1 січня 2004 в цих закладах зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі:

лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я;

у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД;

в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я;

у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я;

у закладах з надання психіатричної допомоги.

Який розмір пенсії за вислугу років медикам

Пенсії за вислугу років призначаються в розмірах, встановлених статтями 19 і 21 Закону №1788 для пенсій за віком. Пенсії за віком призначаються в розмірі 55% заробітку, але не нижче мінімального розміру пенсії.

Розрахунок пенсії за вислугу років медичним працівникам ПФУ визначає відповідно до статті 27 Закону № 1058-IV за формулою, що залежить від стажу та розміру заробітної плати. Він ураховує середньомісячний заробіток, який особа отримувала перед зверненням по пенсію.

Середньомісячний заробіток ПФУ бере за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд упродовж усієї трудової діяльності незалежно від перерв у роботі.

Чи можна продовжувати працювати після призначення пенсії за вислугу років

Іноді медпрацівники бажають продовжити працювати й після того, як їм була нарахована пенсія за вислугу років. Однак у такому разі вони мають знати особливості працевлаштування та виплати такої пенсії.

Пенсія за вислугу років медикам призначається після звільнення з роботи, яка дає право на цю пенсію. Особа, якій призначена медична пенсія за вислугу років, має право працювати на роботі, що дає право на цей вид пенсії. Однак виплачувати пенсію за вислугу років медпрацівнику припинять.

Щоб отримувати пенсію за вислугу років, особа має працювати на посаді й у закладі, яких не передбачає перелік, або не працювати взагалі. Так лікарі та медичні сестри, яким нараховується пенсія за вислугу років, можуть працювати:

технічними службовцями, реєстраторами медичними, сестрами-господинями;

робітниками-дезінфекторами, молодшими медичними сестрами з догляду за хворими, молодшими медичними сестрами, санітарками-буфетницями, фасувальниками медичних виробів тощо;

У такому разі працівники отримуватимуть як заробітну плату, так і пенсію за вислугу років.