Пенсійні фонди світу інвестують у біткойн: інтерес до ринку криптовалют зростає

Пенсійні фонди світу поступово починають інвестувати в біткойн. Це демонструє зростаючий інтерес навіть серед традиційно консервативних фінансових установ до можливостей, які пропонує ринок криптовалют.

Чому зріс інтерес до криптовалюти

Серед найбільших інвесторів у криптовалюти на фондовому ринку США є пенсійні програми штатів Вісконсин і Мічиган, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Пенсійні фонди у Великій Британії та Австралії також почали вкладати невеликі суми в біткойн через інвестиційні фонди або деривативи.

Експерти пояснюють таку активність минулорічним різким зростанням вартості біткойна, яка перевищила 100 000 доларів, що зацікавило навіть найбільш обережних інвесторів.

Цікаво! Аналітики криптовалют очікують подальшого подвоєння ціни біткойн цього року. Це пов’язують із політикою нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом, яка обіцяє зробити США провідною країною у сфері криптовалют і знизити регуляторний тиск на галузь.

Пенсійні фонди знову інвестують у криптовалюти

Більшість пенсійних фондів використовують регульовані біржові інвестиційні фонди, які були схвалені минулого року. Такі фонди інвестують у криптовалюти від імені інвесторів і відстежують зміни вартості токенів.

Інвестиційні фонди також зростають:

Наприкінці вересня Інвестиційна рада штату Вісконсин стала 12-м за величиною акціонером Bitcoin-ETF компанії BlackRock. Частка фонду зараз оцінюється приблизно в 155 мільйонів доларів після зростання вартості активу на 50% за квартал.

Штат Мічиган займає шосте місце серед акціонерів Ethereum-ETF компанії Grayscale, володіючи часткою вартістю 12,9 мільйона доларів станом на листопад. Крім того, Мічиган є 11-м за величиною власником ETF ARK 21Shares Bitcoin, керованого інвесторкою Кеті Вуд, який зріс на 14% після виборів.

До слова! Повернення пенсійних фондів до інвестицій у криптовалюти відбулося після значних втрат, яких вони зазнали під час кризи на ринку два роки тому.