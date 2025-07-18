Трамп планує дозволити пенсійному ринку США інвестувати в криптовалюту та метали

Дональд Трамп готується відкрити пенсійний ринок на 9 трильйонів доларів для інвестицій у криптовалюту, золото та приватний капітал. Це може призвести до радикальних змін у способах управління заощадженнями американців.

Що планує Дональд Трамп щодо пенсійних фондів?

Очікується, що Трамп підпише указ, який дозволить інвестувати не лише в традиційні акції та облігації, а й в альтернативні активи, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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До таких альтернативних інвестицій входять цифрові активи (наприклад, криптовалюта), дорогоцінні метали, а також фонди, що спеціалізуються на поглинаннях компаній, приватних кредитах та інфраструктурних угодах.

Президент Трамп налаштований повернути добробут простим американцям і захистити їхнє економічне майбутнє. Але жодне рішення не вважається офіційним, якщо його не оголосив особисто президент Трамп,

– заявили в Білому домі у відповідь на запит Financial Times.

Очікується, що указ прискорить прагнення Трампа вивести криптовалюти "у мейнстрим". Його адміністрація вже зупинила низку резонансних розслідувань проти великих криптовалютних компаній.

Цікаво! У четвер Палата представників ухвалила три законопроєкти, пов’язані з криптоіндустрією, які Трамп активно підтримував, і це демонструє його прагнення посилити вплив цієї галузі.

Що відомо про ставлення Трампа до криптовалюти? Під час виборчої кампанії Трамп обіцяв звільнити криптовалюти від надмірного регулювання і заявив, що ця індустрія допомогла йому перемогти на президентських виборах 2024 року. Родина американського лідера також стала великим інвестором у криптовалюти, уклавши угоду на купівлю понад 2 мільярда доларів у таких цифрових активах, як біткоїн, через публічну компанію Trump Media & Technology Group, а також запустивши так званий стаблкоїн та інші цифрові токени.

Ба більше, адміністрація Дональда Трампа вже почала послаблювати правила щодо використання криптовалюти у пенсійних рахунках. Крім криптовалют, указ буде вигідний найбільшим світовим компаніям приватного капіталу, таким як Blackstone, Apollo та BlackRock, які роблять ставку на залучення коштів звичайних американців до своїх інвестиційних фондів.

Указ передбачає, що Міністерство праці розгляне створення механізму "безпечної гавані" для адміністраторів пенсійних планів. Це зменшить їхню юридичну відповідальність у разі пропозиції приватних інвестицій – навіть якщо ті мають вищі комісії та менш прозоре ціноутворення, ніж публічні акції,

– пояснили у матеріалі.

Зауважте! Blackstone вже уклав партнерство з Vanguard, а Apollo та Partners Group надаватимуть інвестиційні рішення для Empower. BlackRock співпрацює з Great Gray Trust, що управляє пенсійними заощадженнями.