Коли українцям чекати підвищення тарифів на електроенергію

Збільшення розміру комунальних платежів не уникнути. Це вимушена міра, аби відновлювати українську енергосистему. Коли чекати підвищення і наскільки зростуть комунальні платежі.

Розмір тарифів з 1 серпня

Останнє підвищення тарифів спричинило масові заворушення серед населення.

Розмір тарифу з червня підвищився до 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак, це не межа. Експерти вважають, що реальна ціна, яку б мали платити українці – 7 гривень за кіловат-годину. Саме така вартість тарифу змогла б позитивно вплинути на енергетичну безпеку та розвиток загальної інфраструктури. Проте підвищення до ціни 7 гривень за кіловат-годину спричинить стрімке підвищення бідності серед українців.

Усвідомлюючі всі ризики, наразі уряд не планує зміну розміру тарифів.

Коли буде підвищення тарифів на електроенергію

На теперішній момент, українці не платять реальну ціну електроенергії. За програмою покладення спеціальних обов'язків (ПСО), різницю вартості покривають генеруючі компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Однак, можливості продовжувати цю реформу у довгостроковій перспективі немає.

Аналітик DiXi Group у коментарі 24 Каналу висловив свою думку відносно майбутнього української енергетики. Експерт зазначив, що нас чекають важкі часи, адже наразі енергетичні компанії спрямовують ресурси не на відновлення, а на підтримку населення.

Необхідність покривати цю різницю відбирає в компаній ресурси, які б могли бути спрямовані на зміцнення енергетичної безпеки країни, зокрема через розвиток низьковуглецевої та децентралізованої генерації електроенергії,

– каже Андрій Урста.

Згідно із заявами уряду, підвищення не варто чекати до кінця року. Вірогідно, хвиля подорожчання тарифів на електроенергію відбудеться після наступного опалювального сезону.