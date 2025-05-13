Які пільги можуть отримати літи УБД

Пільги можна розділити на медичні, освітні тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Таким чином для дітей УБД передбачається така допомога:

пільги на оздоровлення та відпочинок;

першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах;

право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;

право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках для осіб, що навчаються на денній формі навчання;

право на соціальну стипендію за умови відсутності заборгованості.

Важливо! Пільги не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій.

Як оформити пільги для дітей УБД

Для отримання пільг особи (із вже оформленим статусом учасника бойових дій) мають звернутися до органів Пенсійного фонду України. Зокрема слід подати такі заяви до ПФУ:

заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги);

заява про встановлення пільги.

Зауважте! Документи потрібно подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по України. Також їх можна надіслати поштою, відправити через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або через застосунок Дія.