Які пільги можуть отримати багатодітні родини у 2025 році

Станом на зараз український уряд надає підтримку уразливим категоріям населення. Йдеться про різні пільги, знижки тощо.

Хто така багатодітна родина

Зокрема це стосується й багатодітних родин, передає 24 канал з посиланням на Барську міську раду.

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Згідно із Законом України, багатодітною сім’єю є родина, яка відповідає таким критеріям:

подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі та проживає разом;

разом виховує трьох і більше дітей;

або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

До складу багатодітної родини входять також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах до закінчення навчальних закладів. Однак не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Важливо! До того ж така родина, яка з поважних або незалежних від неї причин, має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Які пільги можуть отримати багатодітні родини

Багатодітним сім’ям надаються наступні пільги:

150% знижка плати за користування житлом в межах норм, передбачених чинним законодавством;

50% знижка плати за користування комунальними послугами та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;

50% знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Як на пільги впливає площа житла Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 квадратний метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю.

Водночас плата за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Також вони діти з багатодітних родин мають такі пільги:

Безплатне харчування у школах (Постанова КМУ №856 від 19.06.2002 року). Безплатне навчання у школах мистецтв (Постанова КМУ №374 від 06.07.1992 року). Пріоритетне право на кредит на освіту — малозабезпечені родини мають перевагу в отриманні кредиту для оплати навчання дітей у вишах. Пільговий проїзд у транспорті — місцева влада може запроваджувати додаткові форми підтримки, зокрема пільговий проїзд для багатодітних сімей.

Зауважте! Ці пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу родини в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.