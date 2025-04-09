Курс біткойна знизився після введення мит Трампа: чи буде падіння далі

Після того як 9 квітня 2025 року набрали чинності взаємні торгівельні мита між США та Китаєм, ринок криптовалют відреагував зниженням. На тлі зростання напруги курс біткойна просів нижче 75 000 доларів.

Криптовалюти просідають

Згодом криптовалюта частково відіграла позиції й на момент публікації торгується близько 77 750 доларів. За останню добу біткойн подешевшав на 2%, а за тиждень – майже на 8%, передає 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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Після запровадження взаємних мит між США та Китаєм більшість топових криптовалют показали значне просідання. Найбільше втратив Ethereum – його курс знизився на 5% за добу та на 20% за тиждень.

Загальне падіння ринку спричинило масштабні ліквідації ф’ючерсних контрактів: за даними CoinGlass, за добу ліквідували понад 137 000 трейдерів, а загальна сума втрат склала понад 414 мільйонів доларів, переважно на довгих позиціях.

Ціна біткойна потенційно може знизитись до 10 000 доларів. На його думку, це буде результатом глобальної корекції ринків, надмірної спекулятивності та переоціненості активів у криптоіндустрії.

Зауважте! Тим часом спотові біткойн- та Ethereum-ETF за добу втратили майже 330 мільйонів доларів – лише 9 квітня відтік з біткойн-фондів становив 326,27 мільйона доларів.