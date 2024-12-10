Біткойн опустився: ціна становить вже не 100 тисяч доларів

Минулого тижня курс біткойна вперше в історії перевищив ціну в 100 тисяч доларів. Однак на сьогодні вартість криптовалюти впала на декілька тисяч доларів.

Вартість найпопулярніших криптовалют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на одну з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 10 грудня курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 97,01 тисячі долара за монету (-2,52% за добу);

(BTC) – 97,01 тисячі долара за монету (-2,52% за добу); Ethereum (ETH) – 3,72 тисячі долара за монету (-4,95% за добу).

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Чому біткойн подорожчав до 100 тисяч

У The Washington Post ще раніше повідомляли, що подорожчання до суми у 100 тисяч доларів пов'язане з новим призначенням, яке зробив Трамп. Йдеться про те, що Пол Аткінс буде новим головою Комісії з цінних паперів і бірж.

Водночас урядовець Джером Пауелл порівняв золото та біткойн, де назвав останнє конкурентом.

Джером Пауелл Голова Федеральної резервної системи США Люди використовують біткойн, як спекулятивний актив. Він як золото, тільки він віртуальний, він цифровий. Люди не використовують його як форму платежу або засіб заощадження. Він дуже волатильний. Він не конкурент долару, він справді конкурент золоту.

Водночас за словами криптоаналітика Бретта Кноблаух, подорожчання біткойна пов'язане з політикою новобраного президента США та його адміністрації.