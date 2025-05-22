Це сталося вперше: біткойн сягнув нового рекордного максимуму
- 22 травня біткойн досяг нового рекордного максимуму в 110 707 доларів під час азійських торгів.
- Зростання вартості пов'язане з просуванням у США законопроєкту про регулювання стейблкоїнів і високим попитом на криптовалюту.
Відомо, що під час ранкових торгів у Азії 22 травня біткойн сягнув нового максимуму. Загалом ця криптовалюта піднялася на 2,2%.
Як подорожчав біткойн у травні
За підсумками азійських торгів, біткойн досяг 110 707 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Зверніть увагу! Згодом відбулося часткове коригування цієї валюти.
Чому подорожчав біткойн:
- зростання вартості крипти може бути пов'язане з просуванням у Сенаті США законопроєкту про регулювання так званих стейблкоїнів (ухвалення такого рішення має збільшити правову визначеність на крипторинку);
- високий попит від компанії Strategy Майкла Сейлора.;
- значна активність інших вагомих цифрових активів.
Це повільне, але стабільне просування до нових історичних максимумів. Попит на BTC з боку SPAC і PIPE-угод не вичерпується, що проявляється у преміях на спотові ціни на Coinbase
– повідомляє глобальний співкерівник напрямку ринків у FalconX Ltd Джошуа Лім.
Своєю чергою аналітик IG Тоні Сайкамора наголошує, що теперішнє зростання є лише початком Він нагадав про те, що у січні біткойн "падав" до 75 тисяч доларів.
Щоб розпочався новий етап зростання до 125 тисяч доларів, необхідне стабільне закріплення вище рівня 110 тисяч,
– каже Сайкамора.
Цікаво, що таке зростання біткойна виникло перед підготовкою Трампа до вечері з людиною, яка володіє найбільшою кількістю його мемкоїнів.