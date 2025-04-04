Крім того Колодзейчак у програмі "Gość Wydarzeń" висловив думку, що польські компанії повинні мати змогу користуватись півмільйоном гектарів землі в Україні, передає 24 Канал із посиланням на Polsat News.

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Навіщо полякам українська земля і порти

Посадовець зауважив, що зміцнення торговельних відносин ЄС з Україною та країнами Меркосур (Південної Америки) може бути вигідним для Європи, якщо розгориться торговельна війна між ЄС та США.

За його словами, Польщі потрібно домовитися з українцями про оренду, наприклад, на 50 років або про купівлю прибережної території, де поляки зможуть мати свій зерновий порт.

Таке місце, на думку Колодзейчака, могло би з'явитися, наприклад, в Одесі.

Туди їхатиме польське та європейське зерно. У такий спосіб ми забезпечимо собі доступ до Чорного моря, де середня ціна за тонну пшениці на 100 злотих вища через нижчі витрати на транспортування до країн Африки,

– пояснив чиновник.

Він переконував, що поляки могли б вузькоколійною залізницею, яка є в Україні, перевозити польське зерно, а також те, яке привозили б із Західної Європи й зберігали б у себе.

Заступник міністра також заявив, що "боїться" вступу України до ЄС, "бо не відомо, що тоді буде". "Якби ми отримали хоча б це: пів мільйона гектарів в Україні для польських тваринницьких компаній", –запропонував він.

Чиновник зазначив, що ці ідеї, зокрема й порт, — це його особисті ініціативи.