Що відбувається на ринку криптовалют на тлі нових мит Трампа

Курс біткойна знизився після того, як Дональд Трамп, президент США, оголосив про запровадження мит на всі імпортні товари. Негативна динаміка спостерігається й серед інших провідних криптовалют.

Популярні криптовалюти впали

Спочатку на тлі новини ціна біткоїна підскочила до 87 900 доларів, однак згодом почала знижуватися й опустилася до 82 200 доларів, передає 24 Канал з посиланням на CoinMarketCap.

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Станом на момент публікації актив торгується на рівні близько 83 360 доларів, що на 1% менше, ніж добою раніше. За тиждень біткойн подешевшав майже на 4,6%.

Негативна динаміка спостерігається й серед інших провідних криптовалют. Найбільше падіння за останні 24 години зафіксували в Solana – курс знизився на 4,4%.

Що відбувається з іншими криптовалютами

FDUSD тимчасово втратив прив’язку до долара

2 квітня курс стейблкойна FDUSD впав нижче 0,91 долара після заяви Джастіна Сана про неплатоспроможність кастодіана First Digital Trust. FDT спростували ці звинувачення, назвавши їх неправдивими. Курс згодом відновився до 0,99 долара.

SMBC запустить стейблкоїн у 2026 році

Другий за розміром банк Японії SMBC планує випуск стейблкойна у партнерстві з Ava Labs і Fireblocks. Тестування стартує у другій половині 2025 року. Це продовження попередніх блокчейн-проєктів банку.

Bybit закриває NFT-маркетплейс

Криптобіржа Bybit оголосила про припинення роботи свого NFT-маркетплейса 8 квітня. Також буде згорнуто платформи Inscription Marketplace та IDO. Причина – оптимізація бізнесу на тлі різкого падіння активності на ринку NFT.