В Україні виявили порушення ціноутворень на ліки

До порушників було застосовано адміністративно-господарські санкції на суму 1,8 мільйона гривень, пише 24 Канал з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Також на посадових осіб суб’єктів господарювання наклали адміністративних штрафів. Сума склала 163,7 тисячі гривень.

Створення ефективної системи забезпечення цінової стабільності та стримування інфляційних процесів на фармацевтичному ринку протягом періоду воєнного стану – є одним із пріоритетів Держпродспоживслужби,

– йдеться на сайті.

До того ж надано 78 приписів щодо усунення порушень порядку ціноутворення на лікарські засоби та приведення цін у відповідність до вимог законодавства.



Нагадаємо! З 1 березня поточного року відновлено перевірки за цінами на лікарські засоби в аптечних закладах і здійснює контроль Держпродспоживслужба.

Від кого надійшло найбільше скарг

До Держпродспоживслужби загалом надійшло 1239 звернень українців щодо продажу лікарських засобів за завищеними цінами.

Найбільше скаржаться мешканці таких областей:

Дніпропетровської;

Харківської;

Полтавської;

Івано-Франківської;

Львівської;

Хмельницької;

Черкаської.

Зверніть увагу! Також до списку увійшло місто Київ.