Який рекорд встановив біткойн

Ще у травні цього року біткойн встановив рекорд. Він стосувався кількості оброблених транзакцій мережею біткойна.

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Важливо! Тоді за добу було нараховано 682 281 переказ.

Нагадуємо, що від початку створення біткойна у 2009 році мережа зростала у геометричній прогресії з погляду поширення та технічних досягнень.

До речі, цей сплеск активності транзакцій розпочався у квітні 2023 році. Відтоді це спричинило зростання й надалі. Таку активність пов'язують із тенденцією появи записів Ordinals.

Що таке Ordinals

Насамперед варто зауважити, що це явище привернуло увагу як ентузіастів, трейдерів BRC20, так і колекціонерів.

Зверніть увагу! Ця система надає кожній монеті серійний номер і дозволяє відстежувати їх у транзакціях.

Число нових записів Ordinals зросла до 422 тисяч у липні, втім обсяги продажу та попит відповідно скоротилися – до майже на 50%, якщо порівнювати з червнем.

Такий сплеск записів Ordinals пов'язують із випущенням компанією Luminex модифікованого стандарту BRC-20. Він дозволяє знизити комісійні збори. Про це розповіла аналітикиня Ребека Стівенс.

WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.