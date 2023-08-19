Який рекорд встановив біткойн
Ще у травні цього року біткойн встановив рекорд. Він стосувався кількості оброблених транзакцій мережею біткойна.
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Нагадуємо, що від початку створення біткойна у 2009 році мережа зростала у геометричній прогресії з погляду поширення та технічних досягнень.
- До речі, цей сплеск активності транзакцій розпочався у квітні 2023 році. Відтоді це спричинило зростання й надалі. Таку активність пов'язують із тенденцією появи записів Ordinals.
Що таке Ordinals
Насамперед варто зауважити, що це явище привернуло увагу як ентузіастів, трейдерів BRC20, так і колекціонерів.
Число нових записів Ordinals зросла до 422 тисяч у липні, втім обсяги продажу та попит відповідно скоротилися – до майже на 50%, якщо порівнювати з червнем.
Такий сплеск записів Ordinals пов'язують із випущенням компанією Luminex модифікованого стандарту BRC-20. Він дозволяє знизити комісійні збори. Про це розповіла аналітикиня Ребека Стівенс.