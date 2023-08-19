Популярність біткойна зростає: мережа встановила рекорд за кількістю транзакцій
Джерело:bitcoin.com
Цього року особистий рекорд транзакцій мережею біткойна встановив понад 600 тисяч. І це всього лише за добу. Це говорить про все більшу популярність криптовалюти.
Який рекорд встановив біткойн
Ще у травні цього року біткойн встановив рекорд. Він стосувався кількості оброблених транзакцій мережею біткойна.
Читайте також Червоний Хрест почав приймати пожертви у криптовалютіВажливо! Тоді за добу було нараховано 682 281 переказ.
Нагадуємо, що від початку створення біткойна у 2009 році мережа зростала у геометричній прогресії з погляду поширення та технічних досягнень.
- До речі, цей сплеск активності транзакцій розпочався у квітні 2023 році. Відтоді це спричинило зростання й надалі. Таку активність пов'язують із тенденцією появи записів Ordinals.
Що таке Ordinals
Насамперед варто зауважити, що це явище привернуло увагу як ентузіастів, трейдерів BRC20, так і колекціонерів.Зверніть увагу! Ця система надає кожній монеті серійний номер і дозволяє відстежувати їх у транзакціях.
Число нових записів Ordinals зросла до 422 тисяч у липні, втім обсяги продажу та попит відповідно скоротилися – до майже на 50%, якщо порівнювати з червнем.
Такий сплеск записів Ordinals пов'язують із випущенням компанією Luminex модифікованого стандарту BRC-20. Він дозволяє знизити комісійні збори. Про це розповіла аналітикиня Ребека Стівенс.WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.