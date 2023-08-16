Резервний актив: який американський банк тримає 82 мільйони доларів у BTC

Один із найбільших банків США нещодавно подвоїв свої резервні запаси у біткойнах. Про це свідчить фінансова звітність установи за другий квартал 2023 року.

Який банк тримає 82 мільйони доларів у BTC

Банк США SoFi, який обслуговує 6,2 мільйона клієнтів, тримає майже 85 мільйони доларів у біткойнах. Лише за останній рік фінансова установа подвоїла свої запаси з 44 мільйонів до 82 мільйонів доларів.

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Нині загальний обсяг криптовалюти на балансі банку становить 166 мільйонів доларів і демонструє активну тенденцію до зростання.

Індекс жадібності та страху серед криптоінвесторів зріс

Банк активно заохочує своїх клієнтів користуватися та інвестувати в біткойн. В установі повідомили, що за такі операції не зніматиметься комісія.

Такий індекс визначає основні настрої криптоінвесторів на ринку, наприклад 90% означає, що вони стали жадібніші та висловлюють позитивні настрої щодо майбутнього, а 10% – страх та песимізм.

Схоже, що індекс досяг дна, тому що денний сигнал (сірий колір) вказує на поривання вгору. Після чотирьох тижнів консолідації цей індикатор є бичачим, і ціни на біткоїн можуть відновити висхідний тренд,

– сказав керівник відділу досліджень та стратегії Matrixport Маркус Тілен.

Останні дослідження показали, що цей індекс піднявся з 30% до 60%.