Родина Трампа заволоділа великою криптокомпанією: який прибуток отримає сім'я президента США

Родина Дональда Трампа взяла під свій контроль криптовалютний проєкт після того, як компанія World Liberty Financial залучила туди понад пів мільярда доларів. Родина президента США отримала більшу частину цих коштів завдяки умовам управління.

Родина Трампа заволоділа великою криптокомпанією

Запущена минулої осені World Liberty мала на меті надати людям доступ до фінансових послуг за допомогою криптовалют, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Доступ вона мала надавати без посередників, таких як банки, у рамках концепції децентралізованих фінансів (DeFi). Але станом на зараз платформа ще не запущена, а її штат залишається малим.

Попри це, у середині березня World Liberty оголосила, що залучила 550 мільйонів доларів від продажу так званих токенів управління. За підрахунками Reuters, більшість продажів відбулася після перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді 2024 року.

У матеріалі пояснили, що ці токени, що мають символ $WLFI, дають власникам право голосувати за зміни в основному коді проєкту та висловлювати свою думку щодо його напряму та планів. Водночас вони не підлягають торгівлі.

Коли World Liberty почала активно залучати кошти, то розкрила інформацію про те, що родина Трампа отримала контроль над бізнесом – це видно з оновлених даних на офіційному вебсайті,

– йдеться у тексті матеріалу.

Зверніть увагу! Зокрема співзасновники, криптопідприємці Зак Фолькман і Чейз Херро, поступилися керівною роллю на користь компанії, в якій сім’я Трампа володіє 60% акцій. Однак ці зміни раніше не публікувалися.

Родина Трампа отримує понад половину прибутку компанії

Загалом родина Трампа тепер має право на 75% чистого прибутку від продажу токенів і 60% доходів від операцій World Liberty, щойно основний бізнес почне працювати. Це означає, що на цей момент сім'я президента Сполучених Штатів претендує приблизно на 400 мільйонів доларів.

Після виплат засновникам у самої компанії залишиться лише 5% від залучених 550 мільйонів для розбудови платформи,

– пише Reuters.

За оцінками експертів, структура проєкту є надто централізованою, що нетипово для сфери DeFi. Дослідження п’яти найбільших платформ децентралізованого кредитування та інтерв’ю з чотирма американськими вченими, які вивчають криптоіндустрію, підтверджують це.

Мені важко побачити економічну вигоду для власників цих токенів,

– сказав Джим Енджел, доцент Джорджтаунського університету, який пише про регулювання DeFi.

Девід Краузе, професор фінансів в університеті Маркетт у Мілвокі, який нещодавно опублікував дослідження щодо World Liberty, підтвердив, що "структура проєкту фактично виключає звичайних інвесторів і власників токенів із будь-якої суттєвої фінансової участі".

На запитання щодо World Liberty у Білому домі відповіли, що слід звертатися до Trump Organization. Однак головний юрисконсульт компанії та старші сини президента, які є її виконавчими директорами, не надали жодних коментарів.

Зауважте! У січні Trump Organization заявила, що активи президента будуть передані в довірче управління його дітям, а він сам не братиме участі у щоденних операціях.