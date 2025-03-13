На тлі атак по НПЗ: Росія суттєво скоротила постачання дизеля в африканські країни

Росія різко скоротила поставки дизельного пального в Африку. Причиною тому стали регулярні атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ).

Росія зменшила постачання дизельного пального до Африки

Зокрема у лютому експорт дизелю в африканські країни впав майже вдвічі — з 1,27 мільйона тонн у січні до 684 тисяч тонн, пише 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

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Зменшення обсягу експорту пов’язане зі збільшенням кількості інцидентів на НПЗ,

— зазначають експерти в огляді Центру цінових індексів.

Яким є експорт до інших країн? Крім того, скоротився експорт до Бразилії (на 41%, до 344 тисяч тонн) та інших країн Південної Америки (з 40 тисяч тонн до нуля). Постачання до Туреччини, яка є найбільшим експортним ринком для російського дизелю, зменшилися на 12% — до 1,13 мільйона тонн. Обсяги перевалки з судна на судно, яка здійснюється в Греції, Румунії, Італії та Португалії, скоротилися на 17% — до 268 тисяч тонн. Загальний обсяг морського експорту дизелю з російських портів впав на 15% — до 3,13 мільйона тонн.

Цікаво! За даними Reuters, обсяг простоюючих потужностей з первинної переробки нафти на російських НПЗ у лютому зріс до 3,5 мільйона тонн з 2,3 мільйона тонн у січні, "зокрема через аварійні зупинки Рязанської НПК, Саратовського, Сизранського та Волгоградського НПЗ після атак дронів".

Як атаки можуть вплинути на подальший експорт

Фахівці кажуть, що Росія залишається ключовим постачальником дизелю для країн Північної та Західної Африки та Бразилії. Однак російський експорт залежить від виконання першочергового завдання — це забезпечення внутрішнього ринку, зокрема у період високого літнього попиту.

Зокрема керуючий партнер NEFT Research Сергій Фролов зробив такі заяви:

Російський ринок дизельного пального наразі повністю забезпечений. Виробництво в країні вдвічі перевищує внутрішній попит. Аварії та позапланові ремонти на НПЗ не мають суттєвого впливу на стан внутрішнього ринку дизельного пального.

Зверніть увагу! Зокрема аварії на заводах можуть впливати на доступні для експорту обсяги та призводити до короткострокового розбалансування регіональних ринків.