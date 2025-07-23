Експорт нафти Чорним морем заблокований через нові правила Путіна, – Reuters

Путін заблокував експорт нафти. Тепер рух суден у портах має узгоджувати ФСБ.

Чому Путін ввів нові правила?

Відвантаження нафти на танкери в Чорному морі зупинилося, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким іноземні судна повинні отримувати дозвіл ФСБ для доступу до російських портів. Нові правила набули чинності відразу після публікації указу в понеділок.

Цей крок додасть невизначеності на нафтовому ринку Середземномор'я, який і так залишається нестабільним через нещодавній інцидент із забрудненням. Це призвело до затримок із відвантаженням азербайджанської нафти з турецького порту,

– пишуть у виданні.

Як нові правила вплинуть на експорт нафти?

Експорт нафти сорту CPC Blend з терміналу в Росії в серпні планувався на рівні 1,66 мільйона барелів на добу, або близько 6,5 мільйона метричних тонн – майже без змін порівняно з липневим планом.

Очікується, що в липні обсяги експорту і транзиту нафти через Новоросійськ складуть приблизно 2,2 мільйона тонн.

Хто був найбільшим покупцем російських нафтопродуктів?

Саудівська Аравія стала основним покупцем російських нафтопродуктів, а саме мазуту та вакуумного газойлю (ВГО) в червні. Прямі постачання нафтопродуктів з російських портів до Саудівської Аравії в червні збільшилися на 9% порівняно з травнем – до 800 тисяч тонн.

Одночасно скоротилися постачання до Індії та Туреччини. Минулого місяця обсяг експорту до Індії знизився на 49% – до приблизно 340 тисяч тонн, а до Туреччини — на 33%, до 280 тисяч тонн.

Близько 400 тисяч тонн мазуту і ВГО було відправлено в червні на термінал Айн-Сухна в Єгипті – важливий паливний хаб, який використовується для зберігання та подальшого експорту нафтопродуктів.