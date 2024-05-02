Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Policy. За його словами, схвалення США допомоги Україні підвищило бойовий дух військових та народу, та якби Штати передали Patriot, цей імпульс був би ще сильнішим.

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Кулеба наголосив, що найбільше українці наразі страждають від російських ракет. Міністр назвав російські балістичні ракети "справжнім лихом цієї війни". Останнім часом ворог посилив обстріли для руйнування української енергетики.

Я наважуся сказати, що якби інша країна зазнала таких масштабів енергетичних руйнувань, це виглядало б набагато, набагато гірше, ніж Україна. Ми тримаємося, тому що ми багато чому навчилися. Ми стійкі, ми знаємо, що на кону,

– зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що "половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще маємо керувати країною, вести військові дії та збирати підтримку всього світу".

Ситуація з енергетикою: актуально