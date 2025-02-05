Експорт російської нафти продовжує потерпати від санкції США

Експорт російської нафти поки що не скоротився через останні санкції США, які спрямовані проти її поставок. Однак з’являються ознаки того, що обмеження ускладнюють їхнє завершення.

Що відомо про нафтові танкери

Однак завантаження нафти на танкери – це одне, а її розвантаження – зовсім інше, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Так у Тихоокеанському регіоні були розвантажені тільки два з дев’яти вантажів, відправлених із нафто-газових проєктів на острові Сахалін після введення санкцій. Щодо інших:

чотири простоюють поблизу російського порту Находка;

один з 17 січня знаходиться між Японією та Південною Кореєю;

ще один у понеділок прибув до місця призначення в Китаї;

останній ще не досяг місця, де, ймовірно, також буде простоювати.

З урахуванням того, що для транспортування цих сортів нафти зазвичай використовується всього 10 спеціалізованих танкерів, постачання можуть почати зупинятися, якщо ці судна не будуть звільнені. Поки що лише один вантаж, завантажений після введення санкцій, був перевантажений на інше судно,

– пише Bloomberg.

Як Росія намагається обійти санкції

У матеріалі йдеться про те, що постачання ключового тихоокеанського сорту ESPO триває. Зокрема для заміни суден, які потрапили під санкції США минулого місяця, залучають несанкційні танкери.

І лише два з 27 вантажів, завантажених у період з 10 січня по 2 лютого, потрапили на судна, що перебувають під санкціями Вашингтона. Жоден із них поки що не намагався розвантажити свою нафту.

Згідно з інформацією видання, одне судно простоює біля Козьміно з моменту завантаження.

Перший танкер, що завантажив постсанкційний вантаж в арктичному порту Мурманськ, у неділю увійшов до Середземного моря. Станом на зараз він прямує до Суецького каналу.

Крім того, дані про судноплавство свідчать, що він прямує до західного узбережжя Індії. Туди він має прибути приблизно за два тижні. У Нью-Делі заявили, що після закінчення терміну дії санкцій цього місяця не прийматиме вантажі, що транспортуються санкційними суднами.

Зауважте! Якщо приймальні термінали не прийматимуть вантажі, то запаси російської нафти у плавучих сховищах швидко зростатимуть. Зараз один із постсанкційних вантажів із Мурманська знаходиться на судні, яке вказує як пункт призначення OPL Oman — потенційне місце для зберігання.