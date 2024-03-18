Прибуток від крипти: як українці заробили понад 850 мільйонів доларів онлайн

Крипта стрімко поширюється по світу. Усе більше сервісів допускають розрахунки у цифровій валюті.

Які прибутки приносить крипта українцям

За 2023 рік українці заробили майже 850 мільйонів доларів на крипті. Такий розмір прибутку дозволив Україні посісти 12 місце серед усіх країн у світі.

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Україна має великий потенціал як один з провідних криптохабів у Східній Європі. Минулого року ми посіли 12-те місце у світовому рейтингу країн за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви. Ми обійшли Бразилію, Японію та Канаду за цим показником,

– повідомляють представники Мінцифри

Маємо розуміти, що розвиток криптоіндустрії в Україні сприятиме посиленню багатьох сфер. Зокрема, залученню іноземних інвестицій.

Як Україна розвиває крипторинок

Зараз в Україні активно розвивається цифрова валюта. Цьому сприяють дії від Мінцифри, зокрема тогорічна програма підтримки криптокомпаній.

У 2023 році представники міністерства та бізнесу зайнялися розробкою проєкту закону про віртуальні активи. Завдяки цьому використання крипти, у тому числі і її оподаткування, має стати прозорим та простим процесом.