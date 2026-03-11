Пенсионер в 44 года: глава БЭБ уже оформил пенсию и получил более 300 тысяч

Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский в 44 года уже оформил себе пенсию. После этого он сразу получил более 300 тысяч гривен выплат от Пенсионного фонда.

Какую пенсию получил Цывинский?

Это стало известно из электронной декларации Александра Цивинского, которую подал чиновник.

В ней руководитель БЭБ отметил, что 5 марта 2026 года получил пенсию. Впрочем, из данных декларации неизвестно, на каких основаниях Цивинский оформил пенсионные выплаты.

Однако известна сумма пенсии. Руководитель Бюро указал, что Пенсионный фонд Украины уже выплатил ему 318 605 гривен.

Фото: Пенсия Цивинского / Скриншот из декларации

Важно! Еще в декларации по итогам 2024 года Цывинский не отмечал получение пенсии.

Что известно о назначении Цывинского?

Напомним, что назначение Цывинского на должность главы БЭБ продолжалось не один месяц и сопровождалось скандалом.

24 июня 2025 года Цывинский победил в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности.

Кабмин имел 10 дней, чтобы утвердить его кандидатуру, но не сделал этого.

Правительство объяснило решение материалами от СБУ, которые якобы касаются вопросов национальной безопасности.

Оказалось, что камнем преткновения стало российское гражданство отца Цивинского. Хотя этот факт был известен еще с 2023 года, когда он претендовал на должность главы НАБУ. Тогда он откровенно объяснил: отец ушел из семьи еще в его детстве, связи они не поддерживают годами. Но Кабмин это не убедило.

Правительство осталось при своей позиции, а конкурсная комиссия отказалась подавать другие кандидатуры. Ситуация с назначением главы БЭБ фактически "зависла" в воздухе.

В конце концов после давления международных партнеров 1 августа 2025 года премьер Юлия Свириденко предложила Цывинскому пройти полиграф, чтобы снять все вопросы.

Уже на следующей неделе Цывинский успешно прошел "детектор лжи", после чего правительство официально поддержало его кандидатуру на должность директора БЭБ.

Заметьте! Назначение нового главы Бюро экономической безопасности было одним из условий дальнейшего финансирования Украины от МВФ.

Где раньше работал Цывинский?