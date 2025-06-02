Азербайджан подпишет соглашения на разведку газа и нефти с мировыми энергогигантами

Азербайджан собирается нарастить добычу газа. Для этого страна готовит новое сотрудничество с известной американской и британской энергетическими компаниями.

Какие соглашения на разведку газа и нефти готовит Азербайджан

Государственная энергетическая компания Азербайджана SOCAR в ближайшее время подпишет новые соглашения о разведке нефти и газа в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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SOCAR будет сотрудничать с такими гигантами в сфере энергетики как американская Exxon Mobil и британской BP (British Petroleum). Однако детали будущих сделок в компании не раскрывают.

В понедельник, 2 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна собирается к 2030 году увеличить экспорт природного газа на 8 миллиардов кубометров. Для этого в частности будут использовать 5 новых месторождений. В 2024 году Азербайджан отправил на экспорт 25 миллиардов кубометров газа.

Что известно о компаниях Exxon Mobil и BP Exxon Mobil – крупнейшая частная нефтяная компания в мире и одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации. Штаб-квартира Exxon Mobil находится в США, в штате Нью-Йорк.



British Petroleum (BP) – нефтегазовая, нефтехимическая и угольная транснациональная корпорация Великобритании. Создана еще в 1909 году, штаб-квартира находится в Лондоне.

Как Азербайджан сотрудничает с Exxon Mobil и British Petroleum

Азербайджан уже довольно долго сотрудничает с обеими компаниями. British Petroleum работает на территории страны еще и 1992 года. Она является оператором на главных каспийских проектах:

нефтегазовом месторождении Азери – Чираг – Гюнешли;

газовом проекте Шах-Дениз;

трубопроводе Баку – Тбилиси – Джейхан.

Exxon Mobil – одна из 13 компаний, что в 1994 году подписали контракт на разработку в Азербайджане месторождений газа Азери – Чираг – Гюнешли. Стоимость того контракта составила 10 миллиардов долларов.

Стоит знать! По информации Министерства энергетики США, объем доказанных запасов нефти в Азербайджане составляет 7 миллиардов баррелей, а природного газа – 1,7 триллиона кубометров.