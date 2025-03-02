Какие вклады в марте будут самыми популярными для сбережения

В первую неделю марта многое будет зависеть от решения Монетарного комитета НБУ по депозитной траектории. Ожидается, что период увеличения ставок по гривневым вкладам продлится, а наиболее привлекательными для потенциальных вкладчиков останутся вклады на 6 – 9 месяцев.

Могут ли вырасти ставки по депозитам

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что на следующей неделе важной для прогноза ситуация с депозитами станет заседание Монетарного комитета НБУ.

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По словам Замотаева, изменения могут произойти в соответствии с инфляцией и ее давлением на экономику. Есть предположение, что регулятор поднимет ставку до 15 или до 15,5%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Следовательно, НБУ может и откорректировать зеркальную ставку по 3-месячным депозитным сертификатам до 17,5 – 18%, а ставку по кредитам рефинансирования – до 18 – 18,5%.

Банкир напоминает, что доходность депозитов формируется преимущественно на основе ставки по 3-местным депсертификатам. Именно поэтому предполагается, что будет незначительная коррекция ставок по гривневым вкладам в пределах 0,50 – 1 процентного пункта.

В редких случаях для потенциальных вкладчиков банки могут предложить дополнительные бонусы в размере 0,50 – 1,50 процентного пункта, в частности, на вклады от 6 до 9 месяцев,

– добавляет Замотаев.

Каковы прогнозы по увеличению ставок

Ставки по ультракоротким вкладам на срок от 3 месяцев до 6 месяцев могут увеличиться в среднем до 11,5 – 12% годовых,

на срок могут увеличиться в среднем до 11,5 – 12% годовых, Средние ставки по вкладам от 9 месяцев до 1 года потенциально составят 12,5 – 13% годовых,

потенциально составят 12,5 – 13% годовых, Ставки на долгосрочные депозитные вклады сроком от 1 года до 2,5 лет могут возрасти в среднем до 15% годовых.

В то же время, по словам Дмитрия Замотаева, не все вклады могут быть интересны потенциальным вкладчикам. Особенно речь идет об ультракоротких вкладах, ведь ставка доходности не будет покрывать уровень инфляции вместе с возросшим налогообложением.

Но потенциально граждан могут заинтересовать вклады от 6 месяцев до 9 месяцев, а также долговременные депозиты. Раньше мы уже рассказывали, что у потенциальных вкладчиков появился выбор, на какой срок положить средства, ведь ставки по этим видам вкладов будут более или менее тождественны,

– заметил банкир.

Заметьте! Не исключение, что в случае сокращения инфляции не исключено, что НБУ применит реверсный подход и будет постепенно снижать учетную ставку и ставку по 3-месячным вкладам.