Какой доход от ставок

Как рассказал для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев, средние ставки по вкладам 3 – 6 месяцев, 9 – 12 месяцев и на срок от 1 года на сегодня составляют 13 – 13,5% годовых.

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В то же время наибольшая средняя доходность фиксируется на вклады сроком 6 – 9 месяцев – 13,5 – 14,5% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Вместе с тем такие показатели являются средними. Часть банков готова предложить потенциальным вкладчикам более выгодные условия: в зависимости от срока депозита, "на старте" граждане могут получить дополнительный процентный бонус в размере от 0,5 процентного пункта до 1,5 процентного пункта.

Несмотря на то, что сейчас идет период умеренного роста количества вкладов, эти темпы не являются значительными – они не превышают 1 – 2% по сравнению с началом года.

Что будет влиять на депозиты

По словам Замотаева, людей волнует состояние неопределенности из-за хода войны и внешней экономической нестабильностью вследствие введения американских пошлин.

Впрочем, влияние новой экономической политики США на украинскую экономику не является определяющим: по итогам 2024 года экспорт в США составил всего 2,2%,

– говорит банкир.

Факторами влияния являются также вопросы о наступлении перемирия, на каких условиях это будет, уровень инфляции и ситуация на валютном рынке. Однако все это заставляет беспокоиться людей тем, что еще не наступило и чего фактически нет.

На мой взгляд, это психологическая модель, которая может меняться в зависимости от текущих обстоятельств. В целом же ситуация в сегменте депозитов является достаточно оптимистичной,

– объясняет господин Дмитрий.

Заметьте! Во второй половине года ожидается, что инфляция в Украине медленно будет "стухать", а это означает соответствующие монетарные изменения. При более крепкой гривне ставки по вкладам также могут снизиться.