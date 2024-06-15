Как будет начисляться базовая социальная помощь и как повлияет на пенсию

Правительство работает над внедрением базовой социальной помощи, которая ориентирована на малообеспеченные семьи и тех, кто имеет недостаточный стаж. Именно эти категории населения не имеют права на полноценную пенсию по достижении соответствующего возраста.

Какие изменения предлагают в правительстве

Недавно заместитель министра соцполитики Дарья Марчак призвала украинцев не надеяться на большие пенсии в будущем.

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Она посоветовала тем, кто хочет высших выплат на пенсии, самостоятельно откладывать средства, поскольку государство не сможет обеспечить большие выплаты из солидарной системы, гарантируя только минимальные выплаты.

Согласно закону, принцип начисления помощи изменится для таких категорий:

малообеспеченные семьи;

одинокие матери на детей;

дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

переселенцы на проживание;

лица, которые не имеют права на пенсию;

получатели социальных стипендий.

Одна из главных целей проекта – объединение нескольких социальных выплат в одну универсальную помощь. Если разница между всеми выплатами будет меньше, чем размер базовой помощи, государство будет доплачивать эту разницу.

Каким будет размер базовой помощи

Базовая величина социальной помощи будет определяться на основе дохода семьи, сравниваясь с размером базового дохода на эту семью. Государство будет покрывать разницу между этими суммами.

Размер базовой величины для семьи определяется так:

100% от базовой величины для первого члена семьи.

70% от базовой величины для каждого следующего члена семьи.

Для отдельных категорий базовая величина будет устанавливаться на уровне 100%. К ним относятся:

дети в возрасте до 6 лет;

дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью I или II группы.

Размер базовой величины будет определяться законом о бюджете. Законодатели планируют отвязать ее от прожиточного минимума.

Как это повлияет на пенсию

Предварительно Министерство социальной политики предлагает на 2025 год установить базовую величину на уровне 4 000 гривен. Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович называла ориентировочную сумму в 6 000 гривен, но ее пересмотрели и уменьшили.

По социальной помощи для тех, кто не имеет права на пенсию, то эта концепция является новой. Для лиц со страховым стажем менее 10 лет предусмотрена выплата 65% от базовой помощи, что составит 2 400 гривен при базовой помощи в 4 000 гривен.

Сейчас такие люди получают социальную пенсию в размере 2 361 гривну, что равно нынешнему прожиточному минимуму.

Для лиц со страховым стажем от 10 до 20 лет выплата будет составлять 70% базовой помощи, то есть 2 800 гривен. Для лиц со стажем от 20 до 30 лет – 80%, или 3 200 гривен. Для лиц со стажем более 30 лет – 100%, то есть минимальная выплата будет 4 000 гривен.