Київ – Попри морози до -10 C° та обстріли, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце. Такі дані МОМ отримала в рамках свого останнього опитування.

Навіть у випадку довготривалої відсутності основних комунальних послуг без інформації про терміни їх відновлення, двоє з трьох опитаних кажуть, що не залишать свій дім.

Водночас приватні ресурси для виживання виснажуються, адже 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. Щоб зекономити, 63% респондентів обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.

«Майже 18 млн людей – 40% населення України – потребують термінової гуманітарної допомоги», – сказав Голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.

«Ми повинні підтримати їх під час зими, особливо тих, хто не має доступу до прихистку та тепла. МОМ закликає до збільшення зусиль, оскільки потреби зростають щодня».

Численні атаки на енергетичну інфраструктуру України призвели до масових перебоїв із постачанням води, електрики, та опалення по всій країні.

Станом на грудень, понад 5 млн людей, які були переміщені в Україні чи за її межами, повернулися додому.

«Якщо у березні в Харкові залишалося близько 700 тис. мешканців, зараз населення міста становить близько 1,1 млн. Люди повертаються та залишаються. І ми не маємо права їх підвести», – каже Євген Грищенко, технічний директор КП «Харківські теплові мережі».

Українська влада на центральному та місцевому рівні реагує на найгостріші потреби людей відкриттям пунктів обігріву, де люди можуть зігрітися, зарядити телефони, випити чаю та отримати доступ до життєво необхідних послуг, таких як перша медична допомога.

МОМ уже надала 18 генераторів міській владі Харкова. За словами Євгена Грищенка, один із них забезпечує роботу котельні, яка опалює 28 багатоповерхівок, школу, дитячий садок та поліклініку. Іще чотири генератори МОМ надала постраждалому від війни Миколаєву.

На Сумщину, яка також постраждала від обстрілів, МОМ доправила тисячі матраців, ковдр та наборів постільної білизни, сонячні лампи та каністри для 150 пунктів обігріву, організованих владою.

Подібна допомога надходитиме й до інших областей України, а ще 1200 генераторів повинні бути доставлені впродовж наступних тижнів.

«Укрзалізниця» за сприяння МОМ отримала 22,5 тис. ковдр, які будуть використовуватися у пунктах обігріву на майже сотні вокзалів у різних областях України. Ще 20 тис. ковдр буде надано «Укрзалізниці» на початку наступного року.