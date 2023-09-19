Bitcoin обогнал Ethereum по количеству активных пользователей

Еще с конца августа начала прослеживаться тенденция в Ethereum к понижению, тогда как Bitcoin продолжал постепенно расти по количеству активных адресов. Достаточно интересно то, что BTC продолжает набирать обороты, несмотря на то, что он является в большинстве случаев транзакционным уровнем, который обеспечивает одноранговую передачу.

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Несмотря на это, Ethereum лидирует по количеству ежедневно обрабатываемых криптовалютных операций. К примеру 15 сентября, система обработала примерно 1 миллион транзакций, что на 400 тысяч больше чем биткойн. Уже 18 сентября эта цифра выросла до 2,3 миллиона транзакций.

Обратите внимание! Ежедневное количество транзакций – важный показатель, используемый для анализа уровня вовлеченности и состояния публичных блокчейнов.

За последние 18 месяцев активность на рынке криптовалют упала из-за падения цен на активы. Например, Ethereum упал с 5 тысяч до 1,5 тысячи долларов за монету.

Украина заняла 5 место по уровню принятия криптоактивов

Первая пятерка лидеров по уровню принятия криптоактивов выглядит так:

Индия;

Нигерия;

Вьетнам;

США;

Украина.

Также мы заняли 3-е место по качеству централизованного обслуживания. Однако самые плохие показатели мы продемонстрировали с DeFi-сегментом и объемами торгов на P2P-биржах, соответственно мы заняли 10 и 11 места.

Нам удалось обогнать: Филиппины, Индонезию, Пакистан, Таиланд, Бразилию и т.д.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.