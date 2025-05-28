Компании скупают биткойны на миллиарды долларов после стремительного роста цены
- Стоимость биткойна достигла рекордной цены в 111 965 долларов, что вызвало волну покупок криптовалюты компаниями, которые продают акции и облигации для накопления резервов.
- Количество публичных компаний, владеющих биткойном, выросло с 89 до 113, в целом они имеют более 800 000 биткойнов на сумму около 88 миллиардов долларов.
Биткойн достиг рекордной цены, поэтому компании массово скупают криптовалюту. Одна из медиакомпаний планирует привлечь для этого 2,5 миллиарда долларов.
Почему массово скупают биткоин
За последний месяц биткойн вырос на 50% и на прошлой неделе достиг рекордной цены – 111 965 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Стремительный рост цены вызвал волну запуска компаний, которые продают акции и облигации с целью накопления больших резервов криптовалюты. В частности, медиакомпания, связанная с семьей Дональда Трампа, подтвердила планы привлечь 2,5 миллиарда долларов для покупки криптовалют.
Количество публичных компаний, которые держат биткойн, выросло с 89 в начале апреля до 113, согласно данным. В общем они владеют более 800 000 биткойнов на сумму около 88 миллиардов долларов.
Многие из них пытаются повторить успех компании Strategy (ранее MicroStrategy), которая уже владеет 580 000 биткойнов и имеет рыночную капитализацию более 100 миллиардов долларов.
Рост цен на биткойн частично связан с более лояльным отношением администрации Трампа к криптовалютам. Криптовалютные компании надеются, что волна покупок сделает его еще более дефицитным, ведь его общее количество ограничено в 21 миллионов токенов. Рыночная стоимость компаний, участвующих в крипто-проектах, стремительно растет.
Почему подорожал биткойн
Известно, что во время утренних торгов в Азии 22 мая биткоин достиг нового максимума. Причины подорожания следующие:
- рост стоимости крипты может быть связан с продвижением в Сенате США законопроекта о регулировании так называемых стейблкоинов (принятие такого решения должно увеличить правовую определенность на крипторынке);
- высокий спрос от компании Strategy Майкла Сейлора;
- значительная активность других весомых цифровых активов.
Это медленное, но стабильное продвижение к новым историческим максимумам. Спрос на BTC со стороны SPAC и PIPE-сделок не исчерпывается, что проявляется в премиях на спотовые цены на Coinbase
– сообщает глобальный соруководитель направления рынков в FalconX Ltd Джошуа Лим.
В свою очередь аналитик IG Тони Сайкамора отмечает, что нынешний рост является лишь началом Он напомнил о том, что в январе биткойн "падал" до 75 тысяч долларов.